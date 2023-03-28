Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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