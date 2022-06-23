Fenerbahçe Beko'nun Scottie Wilbekin için ödeyeceği rakam belli oldu

23 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

ING Basketbol Ligi'nde şampiyon olan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Danilo Barthel, Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely ve Jehyve Floyd ile yollarını ayıran, Johnathan Motley ve Samet Geyik'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Scottie Wilbekin transferi için Maccabi Tel Aviv ile anlaştığı öne sürüldü.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

İsrail basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, Türk pasaportu da bulunan yıldız oyun kurucu Scottie Wilbekin için Maccabi Tel Aviv'e 1.2 milyon dolar ödeyecek. Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden olan Wilbekin'in Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Genel Menajeri Derya Yannier, başantrenör Dimitris Itoudis'in imza töreninde, "Scottie Wilbekin ile görüşüyoruz. Ama isteyen bir takım daha var. Kolay bir transfer değil. henüz net durum yok. Önümüzdeki günlerde netleşir. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Doğru kimyayı oluşturmak istiyoruz" diyerek Wilbekin'e olan ilgilerini doğrulamıştı.

Scottie Wilbekin, geçen sezon Maccabi Tel Aviv formasıyla Euroleague'de 15.4 sayı, 4.1 asist, 2.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.