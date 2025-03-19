Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Monaco!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 30. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Monaco!
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AA
Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:00

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

MONACO İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı. 


Etiketler: #fenerbahçe beko #monaco #euroleague

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