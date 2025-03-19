Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Monaco!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 30. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
MONACO İLK MAÇI KAZANMIŞTI
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.
Etiketler: #fenerbahçe beko #monaco #euroleague
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin rakibi Monaco!
- Tarih yazan Türk kadın atıcı: Şevval İlayda Tarhan!
- FIFA'dan Süper Lig ekibine ödeme emri!
- Sergen'den şampiyonluk iddiası: 2 maçı işaret etti!
- Son 20 sezonda sadece 1 kez başardı!
- Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru kararı!
- Kawhi Leonard lidere dur dedi!
- Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim turnuvası bitti
- UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor!
- Kadrodan çıkarılmıştı: Lionel Messi'den açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- Vali balkona çıktı, CHP'lilere nefret kustu
- İBB'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İstanbul'da sıkıyönetim!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- Başsavcılık'tan ikinci 'İmamoğlu' açıklaması!