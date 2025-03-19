Son 20 sezonda sadece 1 kez başardı: Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!
Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, son 20 sezonda sadece bir kez bu kadar büyük bir farkı kapatarak şampiyonluk sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarıyla ilgili dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. 2000'li yıllardan bu yana ligin son 10 haftasına 6 puan farkla lider giren takımların büyük çoğunluğu sezonu zirvede tamamlarken, sarı-lacivertliler bunu sadece bir kez başarabildi.
AYKUT KOCAMAN SEZONU
Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk yarısını Trabzonspor'un 9 puan gerisinde üçüncü sırada bitirmişti. Ancak ikinci yarıdaki müthiş performansıyla zirveye yükselen sarı-lacivertliler, 28. haftada sadece 2 puan geride olduğu Trabzonspor'u geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Buna benzer bir geri dönüş, 2003-04 sezonunda Christoph Daum önderliğinde yaşandı. İlk yarıyı lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
SON 10 HAFTADA SADECE GALATASARAY BAŞARDI
Son 20 yıllık süreçte, ligin son 10 haftasına 6 puan geriden girip şampiyon olmayı başaran tek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonunda Başakşehir'in 6 puan gerisindeyken yaptığı atakla ipi göğüsledi ve Fatih Terim yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadeleyi bırakmayacaklarını ve şampiyonluk şanslarının hâlâ sürdüğünü vurguladı.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş (D)
BAY
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor
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