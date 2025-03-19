Son 20 sezonda sadece 1 kez başardı: Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:52

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:52

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarıyla ilgili dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. 2000'li yıllardan bu yana ligin son 10 haftasına 6 puan farkla lider giren takımların büyük çoğunluğu sezonu zirvede tamamlarken, sarı-lacivertliler bunu sadece bir kez başarabildi.

AYKUT KOCAMAN SEZONU

Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk yarısını Trabzonspor'un 9 puan gerisinde üçüncü sırada bitirmişti. Ancak ikinci yarıdaki müthiş performansıyla zirveye yükselen sarı-lacivertliler, 28. haftada sadece 2 puan geride olduğu Trabzonspor'u geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Buna benzer bir geri dönüş, 2003-04 sezonunda Christoph Daum önderliğinde yaşandı. İlk yarıyı lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

SON 10 HAFTADA SADECE GALATASARAY BAŞARDI

Son 20 yıllık süreçte, ligin son 10 haftasına 6 puan geriden girip şampiyon olmayı başaran tek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonunda Başakşehir'in 6 puan gerisindeyken yaptığı atakla ipi göğüsledi ve Fatih Terim yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadeleyi bırakmayacaklarını ve şampiyonluk şanslarının hâlâ sürdüğünü vurguladı.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş (D)

BAY

Samsunspor (D)

Bodrum FK

Eyüpspor (D)

Sivasspor

Trabzonspor (D)

Kayserispor

Göztepe (D)

Başakşehir

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Bodrum FK (D)

Trabzonspor

Sivasspor (D)

Kayserispor

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş

Başakşehir (D)

Eyüpspor

Hatayspor (D)

Konyaspor