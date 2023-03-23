Fenerbahçe Beko'ya Scottie Wilbekin'den kötü haber

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in sakatlığı nedeniyle iki hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:03
Fenerbahçe Beko'ya Scottie Wilbekin'den kötü haber
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Fenerbahçe Beko'ya, sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, yıldız isminin sakatlığı nedeniyle durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 21 Mart Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan AX Armani Exchange Milano maçında sol dizinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan Scottie Wilbekin'in durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır."


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