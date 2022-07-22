Fenerbahçe, Bertrand Traore için devreye girdi
Jorge Jesus'un talimatı üzerine forvet transferine ağırlık veren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen Bertrand Traore ile de ilgilendiği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'ye göre Fenerbahçe, Aston Villa'nın 26 yaşındaki oyuncusu Bertrand Traore ile ilgileniyor.
BURNLEY'E MAAŞI YÜKSEK GELDİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre; oyuncu için Lyon ve Burnley'nin de temasta olduğu ifade edilirken, Traore'nin Fransız ekibini reddettiği kaydedildi. Burnley'nin ise oyuncunun maaşını yüksek bulduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Burkina Fasolu yıldız, Premier Lig'de 55 karşılaşmada görev alırken 9 gol ve 8 asiste imza attı. Auxerre altyapısından yetişen Traore, Chelsea,Vitesse, Ajax ve Lyon formaları da giydi.
18.4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
66 kez Burkina Faso Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu 13 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Aston Villa, Traore'yi 2020 yılında 18.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
72 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI
Geçen sezon sadece 10 maçta görev alan Traore'nin gol ve asisti bulunmuyor. Geride kalan sezonda sakatlık ve hastalıkla boğuşan Traore, 72 gün sahalardan uzak kaldı. Aston Villa'da 11 maç kaçırdı.
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