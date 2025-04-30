Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:41

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Galatasaray - Sivasspor mücadelesinde Ozan Ergün; Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

İşte Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında görev alacak hakemler...


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #fenerbahçe #beşiktaş #Yasin Kol
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