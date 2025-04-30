Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
Galatasaray - Sivasspor mücadelesinde Ozan Ergün; Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
İşte Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında görev alacak hakemler...
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #fenerbahçe #beşiktaş #Yasin Kol
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