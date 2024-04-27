Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yabancı VAR hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Pol Van Boekel görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Derbide VAR hakemi olarak Hollandalı isim Pol Van Boekel görev alacak.
Arda Kardeşler, Murat Tuğberk ve Mustafa İlker Coşkun ise AVAR olarak görev alacak.
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