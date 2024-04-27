Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yabancı VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:21

Güncelleme: 27.04.2024 - 12:21

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Derbide VAR hakemi olarak Hollandalı isim Pol Van Boekel görev alacak.

Arda Kardeşler, Murat Tuğberk ve Mustafa İlker Coşkun ise AVAR olarak görev alacak.