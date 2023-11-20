Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 18:45'te başlayacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Asen Albayrak'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Cenazede gerginlik!
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Banka şubelerine kilit!