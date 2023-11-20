Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 18:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:57
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Asen Albayrak'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.


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