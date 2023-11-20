Fenerbahçe'den anlamlı mesaj! ''YAŞASIN' çocuklar...'

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:43

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:43

Fenerbahçe Kulübü, Dünya Çocuk Hakları Günü için bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler mesajında, "Çocukların savaş gölgesinde oldukları değil güvende ve kahkahlarla güldükleri bir dünya diliyoruz! Çocuklar ölmesin, çok yaşasınlar! "YAŞASIN" çocuklar..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin mesajı şu şekilde:

"Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz olan dünyanın en masum varlıkları çocuklarımız için bu 20 Kasım çok daha anlamlı…

1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanan 20 Kasım gününde, savaşın hüküm sürdüğü coğrafyalarda çocuk katliamları yaşanıyor.

Çocukların ve çocuk haklarının her koşulda savunucusu olarak Dünya Çocuk Hakları Günü'nün sadece bugün değil her gün geçerli olduğu aydınlık günlere diyoruz.

Bu 20 Kasım'da, çocukların savaşın gölgesinde oldukları değil güvende ve kahkahalarla güldükleri bir dünya diliyoruz!

Çocuklar ölmesin, çok yaşasınlar!

"YAŞASIN" çocuklar…"