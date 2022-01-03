'Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı İzmir'de oynanacak' iddiası
Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da 2011 yılı Süper Kupa finalinin oynanmasını isterken TFF Başkanı Nihat Özdemir'in iki kulübün talebine olumlu baktığı iddia edildi.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 'Futbolda şike Davası'nda, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onamasının ardından, sarı lacivertli yönetim 2011 yılındaki süper kupa finalinin oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.
Beşiktaş kulübü de süper kupa finalinin oynanmasını istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin talebini olumlu karşıladı. İki kulüp arasında yaşanan bu sürecin ardından gözler Türkiye futbol federasyonuna çevrildi.
Konuyla ilgili Habertürk TV'ye konuşan Türkiye futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir de finalin oynanmasını istiyor. Özdemir, ''İki büyük kulübümüz böyle bir taleple bize geldiler. Konuyu yönetim kurulunda değerlendireceğiz. Ben de 2011 yılındaki süper kupa finalinin oynanması taraftarıyım. Yönetim kurulu toplantısında oyumu bu yönde kullanacağım'' dedi. TFF yönetimi gelecek hafta yapacağı toplantıda bu talebi değerlendirecek.
Bu arada 2011 yılı süper kupa finalinin İzmir'de yeni açılan Alsancak Mustafa Denizli stadında oynanması gündemde. TFF yönetimi kısa sürede kararını açıklayacak.
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