Fenerbahçe, Busenaz Sürmeneli'yi açıkladı

Fenerbahçe, olimpiyat şampiyonu milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:34
Fenerbahçe, Busenaz Sürmeneli'yi açıkladı
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Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

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"Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı. Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak. Busenaz Sürmeneli’ye “Dünyanın En Büyük Spor Kulübüne hoş geldin” diyor, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz."

 


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