Olimpiyat şampiyonluğu yaşamıştı: Busenaz Sürmeneli için Fenerbahçe iddiası!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:43

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:47

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin kulüpten ayrılığı Trabzonspor camiasında şok etkisi yarattı. Milli boksör ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE İLE İMZA AŞAMASINA GELDİ

Trabzonspor ile yolları ayırmasının ardından Busenaz Sürmeneli’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Kuzey Anadolu’nun haberine göre, uzun süredir milli boksörü renklerine bağlamaya çalışan Fenerbahçe, Busenaz Sürmeneli ile imza aşamasına geldi.

TÜRK BOKSUNA BİR İLKİ YAŞATTI

Busenaz Sürmeneli, Rusya Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.