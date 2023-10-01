Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 01.10.2023 - 10:10

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Atilla Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Dal Varesanovic, Mithat Pala, İbrahim Olawoyin, Gustavo Sauer, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 42 maçın 27'sini Fenerbahçe kazanırken Çaykur Rizespor 7 kez galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 89 gol kaydederken, Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de Fenerbahçe toplamda 21 kez Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bu maçların 17'sini Fenerbahçe kazanırken Rizespor 2 galibiyet aldı ve 3 maç beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 45, Rizespor 16 gol atma başarısı gösterdi.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Rizespor'un karşılaştığı maçlarda en ortaya çıkan en farklı sonuç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti oldu. Bu sonuç 2 kez ortaya çıkarken, Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla geldi.