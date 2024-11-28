Fenerbahçe Çekya'dan 3 puanla dönüyor: Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:53

Güncelleme: 29.11.2024 - 01:00

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Jindrich Trpisovsky'in ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Fortuna Arena'da oynanan ve Alman hakem Sascha Stagemann'ın yönettiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Slavia Prag'ın golünü ise 7. dakikada Tomas Chory kaydetti.

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Slavia Prag 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu ağırlarken, Slavia Prag sahasında Anderlecht ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Karşılaşmada önemli anlar | Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe'de Tadic oyundan çıkarken Cenk Tosun dahil oldu.

90' Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

90' Fenerbahçe'de Szymanski oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek dahil oldu.

88' Slavia Prag'da Zaferiris ve Boril yerine Pech ile Fıla oyuna dahil oldu.

86' İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan uzak direğe açtığı ortada Tadic bekletmeden kale sahasına çevirdi. En Nesyri, tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.

85' GOL | En-Nesyri Fenerbahçe'yi öne geçiriyor.

82' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.

78' Fenerbahçe'de Dzeko ile Saint-Maximin oyundan çıkarken yerlerine En-Nesyri ile İrfan Can Kahveci girdi.

73' Slavia Prag'da Provod ve Chory oyundan alındı. Yerlerine Schranz ile Chytil dahil oldu.

71' Sol kanatta Diouf, çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Doudera'nın kale sahasında yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

69' İsmail, orta alanın solunda Chory'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

66' Tadic, orta alanda Boril ile yaşadığı gerginlik sonrası sarı kart gördü.

65' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Maximin çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi fakat Provod'a çarpan top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

64' Tadic, rakip yarı alanın sağ tarafında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

62' Zafeiris, Fenerbahçe ceza sahasının sol tarafında Osayi'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Slavia Prag, sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

57' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Provod, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat savunmada İsmail Yüksek araya girerek topu kornere gönderdi.

56' Samet, orta alanda Chory'ye faul yaptı.Slavia Prag serbest vuruş kullanacak.

55' Slavia Prag'da Michez yerine Jurasek oyuna dahil oldu.

53' Chory, yarı alanımızda Samet'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Dzeko, orta alanda Holes ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Mücadele temsilcimiz Fenerbahçe'nin taç atışıyla başlayacak.

49' Djiku orta sahada Michez ile girdiği hava topundaki mücadelesinde yerde kaldı.

47' Diouf, orta sahanın solunda Osayi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave ediliyor.

45' Fenerbahçe'de Samet sarı kart gördü.

43' Hakem Sascha Stegemann, VAR ile iletişiminin ardından golde ofsayt olduğuna karar verdi.

41' Fenerbahçe'de Dzeko ile Fred sarı kart gördü.

36' Saint Maximin, sol kanattan merkezde bulunan Szymanski'ye ayak dışı harika bir pas verdi. Szymanski, sağından koşu yapan Dzeko'ya pasını aktardı. Dzeko, yay bölgesinden sol ayak içiyle şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

35' GOL | Edin Dzeko, beraberlik golünü kaydetti.

34' Borıil, Fenerbahçe ceza sahasında Osayi Samuel'e faul yaptı.

33' Saint Maximin, orta alanda Provod'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

32' Üst üste sol kanattan geldiler! Diouf'un sol kanattan açtığı ortada Chory, ceza sahasında yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

24' Provod'un sol kanattan açtığı ortada Chorley ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Livakovic'in kucağında kaldı.

23' Slavia Prag bir kez dah geldi! Michez'in sol kanattan dışarıya çekip vurduğu şut savunmamıza çarparak kornere gitti.

22' Diouf'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında bulunan Doudera kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı gitti.

18' Samet, orta alanda Doudera'ya faul yaptı.

17' Zaferis, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Dusan Tadic, hücum kaleye koşu yapan Dzeko'ya derin bir top göndermek istedi fakat savunmada Zima araya girdi.

9' Mert Müldür, orta sahanın solunda Zafeiris'e faul yaptı. Slavia Prag serbest vuruş kullanacak.

8' Provod'un sol kanattan içeriye yerden çevirdiği topta savunmamızdan önce Chory kale sahasında topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7' GOL | Chory, Slavia Prag'ı öne geçiren golü kaydetti.

5' Holes'in uzaklardan sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.