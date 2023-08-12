Fenerbahçe, Cengiz transferinde sona yakın
Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı.
Fenerbahçe, Marsilya'dan milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cengiz Ünder, saat 20.30 civarlarında İstanbul'da olacak.
MARSILYA PERFORMANSI
Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
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