Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde sona geldi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:29

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:31

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder transferi için Ligue 1 temsilcisi Marsilya ile görüşme gerçekleştirdi.

İSTENİLEN BONSERVİS BEDELİ

NTV Spor'un haberine göre, Marsilya, Cengiz Ünder için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertliler ise bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bitirmeyi hedefliyor.

Taraflar arasındaki pazarlık sürdüğü belirtilirken görüşmelerde sona gelindiği kaydedildi.

Milli oyuncu, Marsilya formasıyla iki sezonda çıktığı 93 maçta 18 gol, 12 asistlik performana sergiledi

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Cengiz ve transferle ilgili sorulara, “Sadece Cengiz’den gitmeyelim. Cengiz gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birkaç oyuncuyla transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Spekülasyon olmasın. Hızlı bir şekilde birkaç oyuncuyla ilgili başkanımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda da birkaç oyuncu bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var. İhtiyacımız olan yerlere oyuncu alacağız. Tabii içinde yıldız oyuncular da olabilecek” dedi.