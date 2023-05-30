2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Marsilya, Cengiz Ünder ile yolları ayırıyor!

Ligue 1 ekibi Marsilya'nın, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yolları ayıracağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:42
Marsilya, Cengiz Ünder ile yolları ayırıyor!
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ligue 1'de üçüncü sırayı garantileyen Marsilya, önümüzdeki sezon için büyük bir kadro revizyonuna gitme kararı aldı ve 10 oyuncuyla yollarını ayıracak.

Fransız basınından La Provence gazetesinde yer alan habere göre, Dimitri Payet, Matteo Guendouzi, Leonardo Barlerdi gibi önemli isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder'in de ayrılacaklar listesinde yer aldığı belirtildi.

YENİ TRANSFERLER YAPILACAK

Marsilya, bu ayrılıkların ardından takıma sekiz ya da dokuz yeni oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

Marsilya'nın başarılı Teknik Direktörü Igor Tudor'un vazgeçilmezlerinden biri olan 25 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 45 maçta forma giydi. Ünder, bu maçlarda 5 gol atarken, 6 asist yapma başarısı gösterdi. 


marsilya Fransa Ligue 1 Ligue 1 cengiz ünder

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao hamlesi

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao hamlesi
Galatasaray'dan şampiyonluk yanıtı

Galatasaray'dan şampiyonluk yanıtı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı için adaylık açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı için adaylık açıklaması!

En Çok Okunan Haberler