Marsilya, Cengiz Ünder ile yolları ayırıyor!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:42

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:42

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ligue 1'de üçüncü sırayı garantileyen Marsilya, önümüzdeki sezon için büyük bir kadro revizyonuna gitme kararı aldı ve 10 oyuncuyla yollarını ayıracak.

Fransız basınından La Provence gazetesinde yer alan habere göre, Dimitri Payet, Matteo Guendouzi, Leonardo Barlerdi gibi önemli isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder'in de ayrılacaklar listesinde yer aldığı belirtildi.

YENİ TRANSFERLER YAPILACAK

Marsilya, bu ayrılıkların ardından takıma sekiz ya da dokuz yeni oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

Marsilya'nın başarılı Teknik Direktörü Igor Tudor'un vazgeçilmezlerinden biri olan 25 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 45 maçta forma giydi. Ünder, bu maçlarda 5 gol atarken, 6 asist yapma başarısı gösterdi.