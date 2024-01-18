Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 22:03

Güncelleme: 18.01.2024 - 22:03

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup play-off turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu ağırladı.

İlk karşılaşmada rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan rövanşı 3-0 kazandı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı. Karşılaşmanın setleri; 25-17, 25-21, 25-23, 15-11 tamamlandı.

Fenerbahçe, 4'lü finalde Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti.

Sarı lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Dick Kooy maçın skoreri olurken; Kaan Gürbüz 17, Yiğit Gülmezoğlu 13, Vahit Emre Savaş da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.