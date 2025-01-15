Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez mağlup!
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'e 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'e 3-1 yenildi.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 3. kez mağlup olurken, Alman ekibi ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Dejan Rrogic (Sırbistan)
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic, Ngapeth, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Karyagin)
Helios Grizzlys: Baxpöhler, Roling, Champlin, Sinfromo, Ahyi, Rura (Hatch, Mantha, Wagner)
Setler: 30-28, 23-25, 25-27, 21-25
Süre: 125 dakika (30, 29, 37, 29)
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