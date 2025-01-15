Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez mağlup!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 22:45

Güncelleme: 15.01.2025 - 22:45

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'e 3-1 yenildi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 3. kez mağlup olurken, Alman ekibi ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Dejan Rrogic (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic, Ngapeth, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Karyagin)

Helios Grizzlys: Baxpöhler, Roling, Champlin, Sinfromo, Ahyi, Rura (Hatch, Mantha, Wagner)

Setler: 30-28, 23-25, 25-27, 21-25

Süre: 125 dakika (30, 29, 37, 29)