Fenerbahçe çok farklı: Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe

22 Nisan 2022 Cuma, 22:42

Fenerbahçe Rizespor deplasmanından 6-0'lık galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Çaykur Rizesporlu Baiano kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 9. dakikasında, Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çeldi. Pozisyonun devamında Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Diego Rossi'nin, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Eren Albayrak'a da çarpan meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluştu. Bu gol ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 45. dakikada Serdar Dursun'un golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Serdar Dursun, yaptığı vuruşla kaleci Gökhan Akkan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Fenerbahçe, ilk yarının uzatma anlarında Serdar Dursun'un golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Serdar Dursun, aynı köşeye yaptığı vuruşla kaleci Gökhan Akkan'ın sağından meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturmayı başardı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda Serdar Dursun'un golü ile maçta farkı dörde çıkardı. Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Arda Güler'in kafa vuruşunda Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Serdar Dursun, kale önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak kendisinin maçtaki üçüncü, takımının ise dördüncü golünü atan isim oldu.

Fenerbahçe, 66. dakikada Enner Valencia'nın golü ile maçta farkı beşe çıkardı. Arda Güler'in ceza sahası dışında soldan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Enner Valencia, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

Fenerbahçe, 76. dakikada Nazım Sangare'nin golü ile maçta farkı altıya çıkardı. Hızlı gelişen atakta Arda Güler, Diego Rossi, Miha Zajc ve Nazım Sangare arasındaki dörtlü paslaşma sonucunda topla buluşan Nazım Sangare, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında bulduğu 6 gol ile İstanbul'a 3 puan alarak dönüyor.

Sarı-lacivertliler bu skorla puanını 65'e çıkardı ve lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Dimitrios Pelkas, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU KADRODA YER ALAMADI

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yer almadı.

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA ÖNEMLİ EKSİK FERNANDES

Yeşil-mavililerin en önemli oyuncularından Gedson Fernandes, ligde son oynanan Yukatel Kayserispor maçında gördüğü bu sezonki dördüncü sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştüğü için bu maçta görev alamadı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Fernandes'in yerine Alper Potuk'a görev verdi. Yeşil-mavililerin 14 golle en skorer oyuncusu Pohjanpalo da Papiss Cisse'nin yerine 2 hafta aradan sonra ilk 11'e geri döndü.

Gökhan Gönül ise eski takımı Fenerbahçe'ya karşı sahada kaptan olarak görev aldı.

Ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.