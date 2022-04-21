Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:46

Fenerbahçe son haftalarda takdir toplayan Serdar Aziz ile sözleşme uzatacak. Milli futbolcu kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmeye sıcak bakıyor.

Serdar Aziz'in temsilcisi ile yöneticiler kısa sürede bir araya gelerek son detayları görüşecek. Anlaşmanın 3 yıllık olması planlanıyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev yapan 31 yaşındaki savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.