Fenerbahçe'de 8 futbolcu için sarı alarm!

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, haftaya 63 puanla girdi. Ligde kalma iddiasını devam ettirmek isteyen Kayserispor'un ise bu maç öncesinde 23 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de 3 isim, Kayserispor maçında formasından uzak kalacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la oynanan derbide sakatlanan Marco Asensio'ya ek olarak İsmail Yüksek ve Edson Alvarez de Kayserispor maçının kafilesinde yer almadı.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde kart sınırında 8 isim yer alıyor.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.