Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar'a hırsızlık şoku!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.04.2026 22:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Beykoz'daki lüks sitede bulunan evinden 40 bin dolar çalınan yıldız futbolcu, durumu fark eder etmez polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, İstanbul Beykoz’da bulunan güvenlikli bir sitede meydana geldi. Milan Skriniar’ın evinde bulunan 40 bin dolar, henüz belirlenemeyen bir zamanda ortadan kayboldu. Paranın eksildiğini fark eden Slovak futbolcu, zaman kaybetmeden emniyete başvurdu.

NAKLİYECİ AYRINTISI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre son günlerde Skriniar’ın evine nakliyecilerin giriş çıkış yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, eve giren çıkan kişileri mercek altına alırken, hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Özellikle son günlerde siteye giriş yapan araçlar ve kişiler tek tek analiz ediliyor. Şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Yaklaşık 1 milyon 790 bin liraya denk gelen 40 bin doların izini süren ekipler, olayın içeriden bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor. Hırsızlığın ne zaman gerçekleştiği ve kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fenerbahçeli yıldız futbolcunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, polis ekiplerinin kısa sürede şüpheli ya da şüphelilere ulaşması bekleniyor.

İlgili Konular: #hırsızlık #fenerbahçe #milan skriniar

İlgili Haberler

Fenerbahçe UEFA'ya şikayet etmişti: FIFA’dan Ivan Bebek için Dünya Kupası kararı!
FIFA, 17 Mart 2016'da oynanan Braga-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında verdiği kararlarla karşılaşmaya damga vuran Hırvat hakem Ivan Bebek'e Dünya Kupası'nda görev verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı: Üç yıldız listede yer almadı!
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı: Üç yıldız listede yer almadı! Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçeli yıldızlar taraftarlarla buluşacak
Fenerbahçe Beko'nun üç yıldız oyuncusu Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin, taraftarlarla buluşuyor.