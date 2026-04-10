Fenerbahçe UEFA'ya şikayet etmişti: FIFA’dan Ivan Bebek için Dünya Kupası kararı!

10.04.2026 15:14:00
FIFA, 17 Mart 2016'da oynanan Braga-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında verdiği kararlarla karşılaşmaya damga vuran Hırvat hakem Ivan Bebek’e Dünya Kupası'nda görev verildiğini açıkladı.

FIFA, 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.

FIFA'nın açıklamasına göre organizasyonda 6 konfederasyon ve 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev yapacak.

IVAN BEBEK'E GÖREV VERİLDİ

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 17 Mart 2016 tarihinde oynadığı Braga maçında verdiği kararlarla karşılaşmaya damga vuran Ivan Bebek’e Dünya Kupası’nda görev verildi. Hırvat hakem, FIFA’nın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı hakem listesinde VAR hakemi olarak yer aldı.

Fenerbahçe’nin 4-1 kaybettiği maçta hakem Ivan Bebek’in sonuca etki eden kararları Türk futbolunun unutulmazları arasında girmişti. Bebek, mücadelede Fenerbahçe'den 3 futbolcuya kırmızı kart çıkarmış ve dönemin teknik direktörü Vitor Pereira’yı tribüne göndermişti.

Image

UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Ivan Bebek’i ''bahis manipülasyonu'' şüphesiyle FIFA’ya şikâyet etmişti.

Şikâyet üzerine Bebek hakkında inceleme başlatan FIFA, Hırvat hakemin kategorisinin değiştirildiğini ve elit hakem grubundan birinci kategoriye düşürüldüğünü açıklamıştı.

