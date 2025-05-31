Sosyal medyada gündem olmuştu! Eleştirilen vedanın arka planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e vedanın arka planı ortaya çıktı.

















Sözleşmeleri biten ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran her iki oyuncuya stadyumda, taraftarlar ile birlikte veda teklif edildi. Geçen sezon Leonardo Bonucci'ye yapıldığı şekilde saha kenarında, plaket verilerek veda planı iletildi. Ancak, her iki oyuncu da bu teklifi geri çevirdi.





Edin Dzeko ve Dusan Tadic, son dönemde takıma yapılan protestolardan etkilendi, kırıldı ve iki sezonluk çabalarının kupasız bitmesi sonucu üzüntü yaşadı. İki oyuncu da Fenerbahçe'ye vedalarının tatsız olmasını istemedi ve bu nedenle Fenerbahçe'den gelen stadyumda veda teklifini, tepkilerden çekinerek geri çevirdi.





Sosyal medyada tencere tava, demlik ve tüp görüntüsüyle tepki çeken mutfakta vedanın ise arka planı belli oldu. Fenerbahçe'nin bir gelenek olarak Samandıra'daki kutlamaları, vedaları hep mutfakta yaptığı ortaya çıktı.





Mutfağın oyunculardan teknik ekibe, mutfak görevlilerinden temizlik görevlilerine kadar herkesin katılmasının bir gelenek olduğu Samandıra'da, en büyük ve geniş toplanma yeri mutfak olduğu için tercih edildi. Futbolcular da antrenman sonrası herkesle bir araya gelerek mutfakta vedalarını gerçekleştirdi. Plaketler ve çeşitli hediyeler iletildi.





Fenerbahçe yönetiminin de içine sinmeyen bu veda şekli, futbolcuların tercihiyle şekillendi.