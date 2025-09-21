Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 23:13:00
Güncellenme:
Fenerbahçe'de Nelson Semedo'dan sitem: 'Herkesin aynaya bakması gerekiyor'

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, "Açıkçası çok fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Kendi oyunumuzu, yanlışlarımızı analiz etmeliyiz. İyi bir iş çıkarmadık gerçekten. Maça iyi başladık, gol attık, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahaya yansıtmaya, iyi şekilde topu hareketlendirmeye çalıştık. İstediğimiz kadar topa sahip olamadık. 1-0 oldu sonra, rakip kırmızı gördü. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyamadık. Çok fazla şey söyleyemiyorum şu anki hislerimle. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Çok daha iyisini yapabilmek adına düşünmeliyiz" dedi.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Semedo, "Bu tarz puan kayıpları imkansız. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Çok daha fazla istememiz gerekiyor. Bunları geliştirmeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü oyuna devam edersek bu şekilde çok ama çok zor. Kendimi kötü hissediyorum. Takımın menfaati için böyle konuşmak istedim" dedi.

#fenerbahçe #süper lig #kasımpaşa

