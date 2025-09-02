Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de ayrılık: Sofyan Amrabat

2.09.2025 00:49:00
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın İspanya ekibi Real Betis'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.''

PERFORMANSI

Amrabat, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 2 gol, 4 asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon da sarı-lacivertli formayı 6 maçta terletti.

