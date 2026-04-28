Fenerbahçe'de başkan adayından Domenico Tedesco eleştirisi: 'Biz yardım kuruluşu değiliz'

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun dün peş peşe gerçekleştirdiği toplantıların ardından Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Hemen ardından Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, Sports Digitale'de kulübün gündemi ve kendi adaylık süreci üzerine konuştu.

Barış Göktürk'ün açıklamaları şu şekilde:

“Ben 11 Mart tarihinde yaptığım açıklamada, Fenerbahçe'de değişim ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın mevcut yönetim tarafından karşılanamayacağını belirttim. Biz 12 yıldır aynı filmi izliyoruz. Şahıslardan bağımsız kulüpte ciddi bir problem var. Ben şahıslardan Fenerbahçe'nin problemlerini ayırmak istiyorum.”

"FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ..."

"Seçilmişlerden futbolun kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Samandıra dışında konumlanan bir futbol ofisi açmamız gerekiyor. İçinde ne olacak? Profesyonel Futbol İcra Kurulu, Scouting ekibi, data ve veri analiz merkezi.

Fenerbahçe’nin en önemli probleminin iktisadi ve ekonomik olduğunu görüyorum. Gelirlerde rakibimizin gerisindeyiz. Liyakatli çalışan sayısı açısından rakibimizin gerisindeyiz."

"STADYUMU EN AZ 60 BİN KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ"

“Fenerbahçe GO’yu kurarım ve 3 yıl içinde halka arz ederim. Fenerium’u halka arz ederim. Passolig aplikasyonundan çıkar, kendi sadakat programımızı kurarız.”

"Stadyumu bulunduğu yerde, Kadıköy’de yerini terk etmeden en az 60 bin, belki 65 bin kişiye çıkararak, en az 200 locaya ulaştıracağız. Bunu taahhüt ediyorum. Devlet desteği olmasa da bu yapılır. Stadyum gelirlerini iki katına çıkarabiliriz."

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ

“Denge modeline inanıyoruz. %100 yerli veya %100 yabancı modelin başarılı olmadığına inanıyoruz. Tercihim yerli bir teknik direktör veya yerliye çok yakın bir yabancı teknik direktördür. Eğer yabancı seçersek yerli destekçiler, yerli seçersek yabancı destekçiler olmalı.”

“Biz 28 futbolcuya maaş ödememiz gerekirken 40 futbolcuya maaş ödüyoruz. Kötüye giden bir kadro mühendisliği var. Fenerbahçe'nin bir rakibi falan yok, Fenerbahçe önce kendine odaklanmalı. Biz zaten 14 branşın 13'ünde öndeyiz. Sadece birinde problemimiz var.”

"EĞER FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYACAKSAM..."

“Hiçbir şubenin kapatılmasına rıza göstermem. Ama bu branşları bazı derneklerle veya kurumlarla evlendirebilirsiniz. Basketbol ve voleybol şubeleri için Private Placement (hisselerin halka arz edilmeden belirli yatırımcılara doğrudan satılması) düşünülebilir.”

“Fenerbahçe önümüzdeki 10 yıl içinde en az 5 kez şampiyon olmalı. Avrupa’da final veya yarı final oynamalı. Eğer ben şampiyon yapamayacaksam Fenerbahçe’yi, inşallah başkan olmam. Ama ben yapacağıma inanıyorum; analitiğe, matematiğe ve sisteme güveniyorum.”

"TEDESCO'YU TANIMIYORUM AMA..."

“Şampiyonluk ihtimalimiz Tedesco ve Devin Özek'le devam ettiğimiz gün bitti zaten. Ekim ayının başında Tedesco'yla yollar ayrılmalı demiştim. Fenerbahçe'de önce başkanların oyuncu almayı bırakması lazım. Tedesco ve Devin Özek'i 24 saat içinde göndermek gerekirdi. Siz başkanlığa geldiyseniz, kilit taşları değiştirmeniz lazım. Yerliye yakın bir yabancı hocanın entegre edilmesi gerekiyordu. O gün yapılan gönderilmeme hatası gelecek yıl da bize karın ağrısı olacak.”

"Ben şahsen Tedesco'yu tanımıyorum ama biz yardım kuruluşu değiliz. Tedesco'nun başarı istatistiği ne? Bazı Avrupalı hocalar beraberliği başarı görür. 2. ve 3. olmayı başarı görürler. İsmail Kartal'ın gönderilmesine karşıydım. Defalarca dile getirdim. Ertesi sene doğru kadro mühendisliğiyle şampiyon olabilirdik."