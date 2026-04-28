Manchester City'de John Stones ile yollar ayrılıyor!

28.04.2026 17:59:00
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu.

Manchester City, sezon sonu sözleşmesi bitecek savunma oyuncusu John Stones'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 yıldır Manchester City forması giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.

19 KUPA KAZANDI

Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa zaferi yaşadı.

İngiliz milli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

