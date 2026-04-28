Penaltıyı kaçırması tartışma yaratmıştı: Anderson Talisca'dan derbi açıklaması!

28.04.2026 18:10:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler adına kritik anlardan biri ise 13. dakikada yaşandı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, fırsatı değerlendiremedi. 

TALISCA'DAN DERBİ AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kaçırdığı penaltının sorumluluğunu üstlenen Talisca, şu ifadeleri kullandı: 

"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim."

"Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası."

"Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum."

"Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."

İlgili Haberler

Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Ivan Ramiro Sosa kazandı!
Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Ivan Ramiro Sosa kazandı! Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, 61. Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) üçüncü etabını ilk sırada tamamlayan isim oldu.
Kadın rallici Nazan Zorlu’dan bir ilk
Kadın rallici Nazan Zorlu’dan bir ilk İtalya Ulusal Asfalt Ralli Şampiyonası’nda kadın pilotlar şampiyonu olan ilk Türk kadın rallici Nazan Zorlu, bu başarısının ardından bir ilke daha imza attı.
Manchester City'de John Stones ile yollar ayrılıyor!
Manchester City'de John Stones ile yollar ayrılıyor! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu.