Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı!

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Douglas Luiz’i kadrosuna katmak isterken İtalyan ekibinden gelen bonservis talebi şaşırttı.

Geçen sezonun başında Aston Villa’dan 51.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Luiz, Juventus’ta beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Buna rağmen İtalyan kulübü, oyuncuyu elden çıkarmak konusunda aceleci davranmıyor.

JUVENTUS'TAN YÜKSEK BONSERVİS TALEBİ

İspanyol basınından Fichajes’in İtalyan kaynaklara dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Luiz’in durumunu yakından takip ediyor. Ancak Juventus, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için tam 40 milyon Euro talep ediyor.

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin transfer süreciyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Juventus’un şu aşamada oyuncuyu satmaya gönülsüz olduğu, ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olabileceği ifade ediliyor.