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Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı!

Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı!

29.07.2025 10:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz'e ilgisi olduğu öne sürüldü. Ancak İtalyan ekibin, 27 yaşındaki oyuncu için oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Douglas Luiz’i kadrosuna katmak isterken İtalyan ekibinden gelen bonservis talebi şaşırttı. 

Geçen sezonun başında Aston Villa’dan 51.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Luiz, Juventus’ta beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Buna rağmen İtalyan kulübü, oyuncuyu elden çıkarmak konusunda aceleci davranmıyor.

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JUVENTUS'TAN YÜKSEK BONSERVİS TALEBİ

İspanyol basınından Fichajes’in İtalyan kaynaklara dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Luiz’in durumunu yakından takip ediyor. Ancak Juventus, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için tam 40 milyon Euro talep ediyor.

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin transfer süreciyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Juventus’un şu aşamada oyuncuyu satmaya gönülsüz olduğu, ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olabileceği ifade ediliyor.

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