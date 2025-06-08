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Fenerbahçe'de dev buluşma gerçekleşti: Ali Koç - Mourinho zirvesi sonrası karar!

Fenerbahçe'de dev buluşma gerçekleşti: Ali Koç - Mourinho zirvesi sonrası karar!

8.06.2025 10:34:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de dev buluşma gerçekleşti: Ali Koç - Mourinho zirvesi sonrası karar!

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Jose Mourinho İngiltere'de buluşurken, görüşmenin ardından Portekizli hocanın geleceğinin bu hafta belli olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de merakla beklenen büyük buluşma dün gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere'de teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geldi. Burada genel bir sezon değerlendirmesi gerçekleştirilirken taraflar yapılacakları ve yol haritasını görüştü.

Ayrıca transfer konuları da gündeme gelirken, Portekizli teknik adamın geleceği ise henüz tam anlamıyla netlik kazanmış durumda değil. Çünkü yönetim bu konuda ikiye ayrılmış durumda.

GELECEĞİ BU HAFTA BELLİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre; yönetimdeki bazı isimler Jose Mourinho'nun takıma gerektiği özeni göstermediğini ve başarılı olamayacağını savunurken bir kısım ise yola devam edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Buradaki görüşmenin detaylarını yönetim kurulu toplantısında dile getirecek olan Başkan Ali Koç, Mourinho ve yeni sezon beklentileri konusunda kesin bir karar alacak. Başkan Ali Koç'un görüşmede tazminat konusunu gündeme getirip getirmediği ise henüz açıklığa kavuşmadı.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #jose mourinho

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