Fenerbahçe'de imzalar için açıklama!

Fenerbahçe'de imza sürecini yöneten gruplardan yeni açıklama geldi.

İşte yapılan o açıklama:

"27 Haziran 2025 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından tarafımıza iletilen yazıda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı talebimize ilişkin imza beyannamelerinin 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak forma lansmanı nedeniyle, 30 Haziran 2025 veya 2 Temmuz 2025 tarihlerinden birinde ve saat 11:00'de teslim edilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir.

Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun bu nezaketli talebini saygıyla karşılıyor, imza teslim gününü 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11:00 olarak revize ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."



