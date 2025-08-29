Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mourinho'yla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya 9 milyon Euro civarında bir tazminat ödeyecek. Bu rakama teknik heyetinin de tazminatı eklenecek.

Jose Mourinho'nun daha önceki takımların aldığı tazminat bedelleri şöyle:

Roma: 3.5 milyon Euro

Tottenham: 21 milyon Euro

Manchester United: 20 milyon Euro

Chelsea: 35.5 milyon Euro (2 dönem toplam)

Real Madrid: 20 milyon Euro

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle geçen sezonun başında anlaşan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde 62 maça çıktı.

Mourinho, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 37 galibiyet alırken 14 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. Portekizli teknik direktör Fenerbahçe'de 2.02 puan ortalaması yakaladı.

MOURINHO'NUN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Barcelona'da yardımcı antrenör olarak başlayan Jose Mourinho, sonrasında Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştırdı.

Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde Şampiyonlar Ligi (2), Avrupa Ligi (2), Konferans Ligi, Premier Lig (3), LaLiga, Serie A (2), F.A. Cup, İspanya Kupası, İtalya Süper Kupa, İspanya Süper Kupa, İngiltere Lig Kupası, Community Shield, Portekiz Kupası, Portekiz Ligi (2) ve Portekiz Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNİN 8. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla birlikte Ali Koç döneminde görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.

Sarı-lacivertli takımda Ali Koç'un başkanlık döneminde daha önce Philpp Cocu, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus çalışmıştı.