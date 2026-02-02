Adı Zenit ile anılıyordu... Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 20. haftası bugün tek maçla tamamlanıyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco; "Transfer söylentileri için konuşmamaya devam edeceğim. Jhon Duran için durum net, o bizim oyuncumuz. Aynı zamanda daha önce söylediğim şey geçerli, ağrısı devam ediyor. Tedavisi sürdüğü için de bizimle kadroda değil. Sidiki Cherif gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı mutluyum. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum" dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü; "Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.