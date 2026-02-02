Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Zenit ile anılıyordu... Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!

Adı Zenit ile anılıyordu... Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!

2.02.2026 19:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Zenit ile anılıyordu... Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor maçı öncesi yeni transferleri Cherif için konuştu ve Jhon Duran iddialarına yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 20. haftası bugün tek maçla tamamlanıyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. 

Domenico Tedesco; "Transfer söylentileri için konuşmamaya devam edeceğim. Jhon Duran için durum net, o bizim oyuncumuz. Aynı zamanda daha önce söylediğim şey geçerli, ağrısı devam ediyor. Tedavisi sürdüğü için de bizimle kadroda değil. Sidiki Cherif gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı mutluyum. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum" dedi. 

Fenerbahçe teknik direktörü; "Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #Jhon Duran #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor!
Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor! Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ın, Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Kocaelispor maçı öncesi Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha!
Kocaelispor maçı öncesi Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha! Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yönetim, sarı-lacivertli taraftarlar için deplasman tribününe bere yerleştirdi.
Fenerbahçe'nin talebi sonrası... Ajax, Fred transferinden vazgeçti!
Fenerbahçe'nin talebi sonrası... Ajax, Fred transferinden vazgeçti! Fenerbahçe forması giyen Fred için devreye giren Hollanda devi Ajax'ın, sarı-lacivertli yönetimin talep ettiği 3.5 milyon Euro'luk kiralama bedelini yüksek bularak transferden vazgeçme noktasına geldiği iddia edildi.