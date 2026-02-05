Zenit'e transfer olması bekleniyor... Rusya'da gündem Jhon Duran!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından bir diğer santrforu Jhon Duran'la da yollarını ayırmak üzere. Geçtiğimiz yaz Al-Nassr'dan kiralanan Kolombiyalı golcü, Rusya'nın Zenit takımıyla görüşme halinde.

Rus basınından Sport24'ün haberine göre; Zenit, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Haberde transferin mali detaylarına da yer verilirken, 22 yaşındaki futbolcunun kiralama bedelinin bonuslarla birlikte 4 milyon Euro kadar çıkabileceği kaydedildi.

Suudi kulübünü Duran'ın maaşını ödemeye devam edeceği ve Zenit'in 40 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Jhon Duran'ın yaptığı disiplin ihlalleri nedeniyle kötü bir şöhrete sahip olduğu ve bu yüzden Zenit'e transferinin sosyal medyada taraftarlarca tartışmalara sebebiyet verdiği vurgulandı.

Haber detayında, Duran'ın agresif hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü, antrenmanlara geç kaldığı ve zaman zaman takım arkadaşlarıyla çatıştığı da ifade edildi.

Kolombiyalı santrfor sezonun ilk yarısında 21 maçta forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.