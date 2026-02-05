Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran, beklenen performansı ortaya koyamadı. Genç golcünün yaşadığı sakatlıklar ve teknik heyetle yaşanan krizler çok konuşuldu. Duran'ın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Peki, Jhon Duran Fenerbahçe'den gitti mi? Jhon Duran hangi takıma transfer oldu?

JHON DURAN FENERBAHÇE'DEN GİTTİ Mİ?

Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalan performansı ve yaşanan saha dışı problemler nedeniyle takımdan ayrıldı. Duran bu sezon ligde 10 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkı sundu.

JHON DURAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile kiralık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.