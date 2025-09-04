Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de kritik saatler: Yönetim kurulu toplanıyor!

4.09.2025 12:08:00
Fenerbahçe'de yönetim kurulunun bugün saat 15.00'te toplanacağı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde gündemin öne çıkan maddeleri arasında seçim süreci ve teknik direktör konusunun yer aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Kulübün geleceğini yakından ilgilendiren kritik konular için yönetim kurulu bugün bir araya geliyor.

Sarı-lacivertli yönetim, saat 15.00'te yapılacak toplantıda önemli gündem maddelerini masaya yatıracak.

GÜNDEM SEÇİM VE TEKNİK DİREKTÖR

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, toplantının en dikkat çeken başlıkları arasında seçim süreci ve teknik direktör konusu bulunuyor.

Yönetimin, kulübün önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair kararları bu görüşmede netleştirmesi bekleniyor. 

