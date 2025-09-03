Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

3.09.2025 23:17:00
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda; Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Emre Mor yer almadı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak. 31 yaşındaki futbolcu, bu yüzden UEFA listesine yazılmadı.

Fenerbahçe'de yeni transferler; Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.

İşte kadro:

Ederson

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Archie Brown

İsmail Yüksek

Fred

Edson Alvarez

İrfan Can Kahveci

Sebastian Szymanski

Oğuz Aydın

Talisca

Kerem Aktürkoğlu

Jhon Duran

Youssef En-Nesyri

Marco Asensio

Cenk Tosun

Dorgeles Nene

