Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda; Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Emre Mor yer almadı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak. 31 yaşındaki futbolcu, bu yüzden UEFA listesine yazılmadı.
Fenerbahçe'de yeni transferler; Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.
İşte kadro:
Ederson
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Archie Brown
İsmail Yüksek
Fred
Edson Alvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın
Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Duran
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene