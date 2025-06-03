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Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine ilk aday belli oldu!

Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine ilk aday belli oldu!

3.06.2025 11:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine ilk aday belli oldu!

Fenerbahçe'de Mario Branco ile yolların ayrılması sonrası yerine sportif direktörlük için ilk adayın Devin Özek olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi sona erdi. 2022'den beri sarı-lacivertlilerde görev alan Portekizli futbol adamının yerine kimin geleceği ise merakla bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine düşünülen ilk isim Devin Özek.

Fenerbahçe'nin son olarak Bayer Leverkusen'de görev alan Özek ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Özek'in Branco'nun yardımcılığını yapan Okan Özkan ile birlikte çalışmasını istediği iddia edildi.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Mario Branco

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