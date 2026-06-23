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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

23.06.2026 15:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinde yer alması dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrollerinde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti.

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CEZASI DEVAM EDİYOR

31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, geçen yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanmış ardından tahliye olmuştu. PFDK, daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti.

Mert Hakan Yandaş, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

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