Fenerbahçe Beko'da peş peşe 2 ayrılık

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Khem Birch ve Devon Hall'a veda etti.

FENERBAHÇE AYRILIKLARI DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonundan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki pivota katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

Khem Birch, Fenerbahçe Beko'da birer kez Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer defa da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Fenerbahçe'den Devon Hall için yapılan açıklamada ise şöyle dendi:

"2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."