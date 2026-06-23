Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'da peş peşe 2 ayrılık

Fenerbahçe Beko'da peş peşe 2 ayrılık

23.06.2026 15:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko'da peş peşe 2 ayrılık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da Khem Birch ve Devon Hall ile yollar ayrıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Khem Birch ve Devon Hall'a veda etti.

FENERBAHÇE AYRILIKLARI DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonundan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki pivota katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

Khem Birch, Fenerbahçe Beko'da birer kez Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer defa da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Fenerbahçe'den Devon Hall için yapılan açıklamada ise şöyle dendi:

"2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Devon Hall #Khem Birch

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu: İşte hazırlık maçlarındaki rakipleri...
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu: İşte hazırlık maçlarındaki rakipleri... Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Hollandalı kulüp 'Bırakmayacağız' demişti...
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Hollandalı kulüp 'Bırakmayacağız' demişti... Hollandalı Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapmak üzere takımı FC Dordrecht'ten ayrıldığı kaydedildi.
Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da! Hollandalıdan ilk açıklama...
Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da! Hollandalıdan ilk açıklama... Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmak üzere İstanbul'a geldi.