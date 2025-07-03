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Fenerbahçe'de savunma transferinde hareketlilik! Kyle Walker, Milan Skriniar, Filip Kostic…

Fenerbahçe'de savunma transferinde hareketlilik! Kyle Walker, Milan Skriniar, Filip Kostic…

3.07.2025 14:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de savunma transferinde hareketlilik! Kyle Walker, Milan Skriniar, Filip Kostic…

Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, savunmayı üst düzey oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.

TRT Spor'un haberine göre; gündemdeki isimler Milan Skriniar ve Kyle Walker.

İki futbolcuyla da görüşmeler devam ederken, sol bek transferi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Jayden Oosterwolde’yi sol stoper olarak değerlendirecek olan Jose Mourinho, savunmanın soluna takviye yapılmasını istedi. O bölgedeki tek alternatifin Levent Mercan olması sebebiyle sarı lacivertliler, bir futbolcuyu daha renklerine bağlamayı hedefliyor.

Listede birçok futbolcunun olduğu öğrenildi. Transfer komitesi ve teknik heyetin bu listeyi daraltmasının ardından belirlenen isimlere resmi teklif yapılacak.

FİLİP KOSTİC'E YAKIN TAKİP

Fenerbahçe’de geçen sezon savunmanın solunda ağırlıklı olarak Filip Kostic forma giymişti. Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda boy gösteren futbolcunun, İtalyan ekibi tarafından yeni sezon planlamasına dahil edilmeme durumu olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Sırp oyuncunun durumunu da yakından takip edecek.


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