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Fenerbahçe'de seçim günü: Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Fenerbahçe'de seçim günü: Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

6.06.2026 10:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de seçim günü: Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul bugün başlayacak. Sarı-lacivertli genel kurulunda başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak.

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Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2 sün sürecek genel kurulun ilk gününde iki ayrı mali döneme ait yönetim kurulu raporları ve denetim kurulu raporları okunup ibraya sunulacak. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim öncesinde camiaya seslenecek.

7 Haziran'da yapılacak seçimin ikinci gününde ise üyeler, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını seçmek için oy verecek. Fenerbahçe, genel kurula katılma hakkı olan üye sayısını 44 bin 741 olarak açıklamıştı.

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Hakan Safi

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