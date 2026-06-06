Hakan Safi, Fenerbahçe'nin transfer bütçesini belirledi: '250 milyon Euro harcayacağız'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Safi seçilmesi halinde 250 milyon euroluk transfer bütçesi hazırladığını açıkladı.

Safi, "Taraftarlarımızın beklentilerini tahmin ediyoruz. Ben de tribüncüyüm. Maçı iyi topçu kazandırıyor. Transfere bu sene 250 milyon Euro harcayacağız" dedi.

"4 YILLIK ANLAŞMAMIZI YAPTIK"

Mason Greenwood ile anlaştıklarını duyuran Hakan Safi, "Mason Greenwood uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. İnanılmaz istatistikleri var. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Greenwood üzerinde karar kıldık. Kendisiyle bugün 4 yıllık anlaşmamızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe camiasına dünya yıldızları getireceğim dedim. Cesaretle, iradeyle ve enerjimle yıldız getireceğim dedim. Bugün de 3’üncü yıldızımızı açıkladık. Bunu taraftarımıza sunmanın gururunu yaşıyorum"

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

"Hakan Çalhanoğlu ile 2 yıldan beri görüşüyorum. Sonuçta ben milli takım sevdalısı biriyim. Milli Takım soyunma odasına da iniyorum. Milli takıma prim de veriyorum. Karşılıklı güven şeklinde tüm oyuncularla görüşebiliyorum. Herkesin Hakan abisi ve Hakan başkanıyım. Milli takımda bizim de oyuncularımız var. Dediğim gibi helal hoş olsun prim de verdik. İlişkilerimiz çok iyi."

"ÖNCE DÜNYA YILDIZLARINI GETİRMENİN DERDİNDEYİZ"

"İlk önce dünya yıldızlarını getirmenin derdindeyiz. Gelenler bir gelsin, gidenleri daha sonra göndeririz. Orada çok çeşitli B,C ve D planlarımız var. İlk önce dünya yıldızlarını getirelim. Gidenleri göndermek biraz daha kolay olacak."