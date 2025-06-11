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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Jose Mourinho için karar verildi...

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Jose Mourinho için karar verildi...

11.06.2025 18:53:00
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sporx
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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Jose Mourinho için karar verildi...

Acun Ilıcalı'nın asbaşkanlık görevinden ayrıldığı Fenerbahçe'de, son gelen bilgilere göre teknik direktör Jose Mourinho ile ise yola devam kararı alındı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetimdeki görevinden resmen ayrılmıştı. Bunun üzerine geleceği merak edilen Portekizli hoca Jose Mourinho için son karar ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nıun haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alındı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Jose Mourinho'yu göreve getirmişti. Deneyimli teknik adamın takımı sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada kapattı.

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