Fenerbahçe'de yeni sezon kombinelerinin fiyatları belli oldu

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda yenileme ve satışa sunulacak olan kombinelerle ilgili duyuruda bulundu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"120. yılda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu artırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte, kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek asgari 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik.
2026-2027 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacaktır."
2026-2027 FUTBOL SEZONU KOMBİNE SATIŞ VE YENİLEME HAKKINDA BİLGİLENDİRME— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 15, 2026
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