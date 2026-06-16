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Fenerbahçe'de yeni sezon kombinelerinin fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombinelerinin fiyatları belli oldu

16.06.2026 01:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon kombinelerinin fiyatları belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon kombineleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda yenileme ve satışa sunulacak olan kombinelerle ilgili duyuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"120. yılda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu artırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte, kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek asgari 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik.

2026-2027 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacaktır."

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