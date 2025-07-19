Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de yeni transfer antrenmana katıldı

Fenerbahçe'de yeni transfer antrenmana katıldı

19.07.2025 21:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de yeni transfer antrenmana katıldı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan futbolcuların idmanı taktik idmanla tamamladığı öğrenildi.

Antrenmana, 18 yaşındaki Senegalli orta saha Abdou Aziz Fall da katıldı. Tedavileri devam eden İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Portimao Stadı'nda TSİ 22.00'de Portekiz'de ikinci ligde mücadele eden Uniao de Leiria ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Portekiz #antrenman

İlgili Haberler

Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı!
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı! İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler eski takımı Fenerbahçe'yi unutmadı. Milli futbolcunun paylaşımı dikkat çekti.
Yeni transfer ilk kez konuştu... Jhon Duran'dan Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması!
Yeni transfer ilk kez konuştu... Jhon Duran'dan Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması! Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de vize krizi çözüldü!
Fenerbahçe'de vize krizi çözüldü! Fenerbahçe'de Portekiz kampına katılması beklenen Abdou Aziz Fall'un yaşadığı vize krizi çözüldü.