Fenerbahçe'de zafer haftası: 6'da 6!

17.11.2025 12:24:00
Fenerbahçe Spor Kulübü, bu hafta farklı branşlarda oynadığı tüm maçları kazanarak taraftarlarını sevindirdi.

 Sarı-lacivertliler, basketbol, kadın futbol ve voleybol takımlarıyla adeta tam bir zafer haftası yaşadı.

EUROLEAGUE'DE ÇİFTE ZAFER

Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki çift maç haftasında İsrail ekiplerini mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, Münih’te Hapoel IBI’yi 74-68; Almanya’da Maccabi Rapyd’i 84-75 yendi.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 7. GALİBİYET

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, 8. hafta maçında Esenler Erokspor’u 94-80 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ligde 7. galibiyetini aldı.

KADIN FUTBOL TAKIMI NAMAĞLUP

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe, dokuzuncu hafta maçında Yüksekova Spor Kulübü’nü 1-0 yendi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayla Fenerbahçe, 9'da 9 ile ligde namağlup yoluna devam ederek puanını 27’ye çıkardı.

FENERBAHÇE MEDICANA SET VERMEDİ

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

ECZACIBAŞI'NI YIKTILAR

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

