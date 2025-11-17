Fenerbahçe'de zafer haftası: 6'da 6!

Sarı-lacivertliler, basketbol, kadın futbol ve voleybol takımlarıyla adeta tam bir zafer haftası yaşadı.
EUROLEAGUE'DE ÇİFTE ZAFER
Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki çift maç haftasında İsrail ekiplerini mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, Münih’te Hapoel IBI’yi 74-68; Almanya’da Maccabi Rapyd’i 84-75 yendi.
BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 7. GALİBİYET
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, 8. hafta maçında Esenler Erokspor’u 94-80 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ligde 7. galibiyetini aldı.
KADIN FUTBOL TAKIMI NAMAĞLUP
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe, dokuzuncu hafta maçında Yüksekova Spor Kulübü’nü 1-0 yendi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayla Fenerbahçe, 9'da 9 ile ligde namağlup yoluna devam ederek puanını 27’ye çıkardı.
FENERBAHÇE MEDICANA SET VERMEDİ
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
ECZACIBAŞI'NI YIKTILAR
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.